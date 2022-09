Bagni fa marcia indietro | “Napoli pensavo facesse grande fatica | ora lo scudetto non è impossibile Retroscena su Kim”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 20 settembre 2022) Salvatoreparla delal Corriere dello Sport: “Ero preoccupato,sisse ad arrivare al quarto posto“. L’ex centrocampista azzurro parla con sincerità di quanto aveva detto durante il calciomercato estivo, in cui in più interviste aveva espresso la sua preoccupazione per come stava operando il club di Aurelio De Laurentiis. Ora c’èentusiasmo: “Parlare diè presto, siamo appena alla settima giornata, ma per come stanno andando le altre e per come gioca ilè giusto crederci“. Milan-, l’urlo di Kim impressionante: vale come un gol Corriere dello Sport: intervista a Salvatorecome si passa dalla preoccupazione all’euforia? “Perché dopo le tante uscite ...