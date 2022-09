Australia | trovate morte 14 balene spiaggiate in Tasmania

(Di martedì 20 settembre 2022) Quattordici giovani capodogli sono stati trovati morti su una spiaggia della, in, un luogo già noto per stragi di massa dicon un record di 380 esemplari individuati nel 2020.

Nel settembre 2020, più di 380 globicefali sono morti nel peggiore spiaggiamento di massa dell', a Macquarie Heads, sempre in Tasmania. . 20 settembre 2022