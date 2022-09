ASST di Lodi | Concorso per 2 Posti come Architetto

(Di martedì 20 settembre 2022) L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale diha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure ProfessionaliCollaboratore Tecnico Professionale,, categoria D. Bando diE' indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duedi collaboratore tecnico professionale -, categoria D. Requisiti ed Invio della Domanda Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo del relativo bando con ...

AsstLodi : ? L’ASST di Lodi, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre, aderisce all’(H)O… - posizioniapert : L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi ha pubblicato un Bando di Concorso per la ricerca di 2 Figure Profes… -

Il Cittadino

Presente anche l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, consiglieri regionali, il sindaco, e rappresentanti dellee Ats die autorita' civili e religiose. La struttura nel ...Presenti, tra gli altri, il direttore generale dell', Maria Beatrice Stasi , e i rappresentanti ... oltre Bergamo, anche Brescia,, Monza, Milano (Besta) e Cremona. Malattie cardiovascolari, teleconsulti al via A Lodi scatta la campagna di prevenzione Il tanto contestato trasferimento del reparto di Oncologia da Casalpusterlengo a Codogno sta cominciando a prendere forma. L’Asst di Lodi ha avviato la procedura per il reperimento di professionisti c ...Malattie cardiovascolari, via alla prevenzione anche nel Lodigiano. In occasione della giornata mondiale del cuore che si celebra il 29 settembre, promuove un teleconsulto individuale per tutti i pazi ...