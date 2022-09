Alluvione Marche, i 3 casi che sbugiardano i gretini (Di martedì 20 settembre 2022) I seguaci di Beppe Grillo si chiamano grillini, quelli del Pd, piddini, e i seguaci di Greta Thunberg si chiamano gretini. Alcuni dicono che, in quest’ultimo caso, siamo irriverenti ad alludere a irrispettose assonanze. Però questi se la tirano essi stessi addosso, a dispetto delle nostre intenzioni che non vanno oltre il dubbio gusto di un facile umorismo. Ordunque, dopo il recente incidente alla Marmolada, Walter Veltroni tuonava contro coloro che negli ultimi anni hanno sbeffeggiato Greta Thunberg. E, dopo il recentissimo disastro nelle Marche, Enrico Letta avrebbe dichiarato che (cito a memoria) «non si può più negare l’evidenza del cambiamento climatico quale primo problema dell’umanità»; e m’hanno riferito che lo scienziato televisivo Valerio Rossi Albertini e il giornalista Gianni Riotta, ospiti ad una edizione del Tg1, avrebbero allo stesso ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 20 settembre 2022) I seguaci di Beppe Grillo si chiamano grillini, quelli del Pd, piddini, e i seguaci di Greta Thunberg si chiamano. Alcuni dicono che, in quest’ultimo caso, siamo irriverenti ad alludere a irrispettose assonanze. Però questi se la tirano essi stessi addosso, a dispetto delle nostre intenzioni che non vanno oltre il dubbio gusto di un facile umorismo. Ordunque, dopo il recente incidente alla Marmolada, Walter Veltroni tuonava contro coloro che negli ultimi anni hanno sbeffeggiato Greta Thunberg. E, dopo il recentissimo disastro nelle, Enrico Letta avrebbe dichiarato che (cito a memoria) «non si può più negare l’evidenza del cambiamento climatico quale primo problema dell’umanità»; e m’hanno riferito che lo scienziato televisivo Valerio Rossi Albertini e il giornalista Gianni Riotta, ospiti ad una edizione del Tg1, avrebbero allo stesso ...

