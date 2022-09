Washington voleva il ko di Mosca Ma dovrà aspettare

Leggi su formiche

(Di lunedì 19 settembre 2022) La domanda se la sono posta un po’ tutti negli ultimi tempi, dentro e fuori l’Italia. Ma le sanzioni contro la Russia funzionano oppure no? Formiche.net ha raccontato più volte e con documenti alla mano l’effettivo impatto delle misure intraprese dall’Occidente all’indomani dell’invasione dell’Ucraina sull’economia dell’ex Urss. Pil in picchiata, trasporti paralizzati e un progressivo depauperamento del patrimonio delle principale banche, fino a 25 miliardi di dollari in una manciata di mesi. Eppure, e anche questo non è un mistero, molti osservatori si aspettavano una vera e propria disintegrazione del tessuto industriale e finanziario delle Federazione. Forse, non era stato messo in conto il non banale apporto di entrate garantite dalla vendita di petrolio e gas a Paesi che con la Russia di affari continuano a farne. Si potrebbe spiegare così una certa delusione che si respira ai ...