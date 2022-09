Vibo Valentia. Italia Sovrana e Popolare si presenta con i suoi candidati e il suo programma (Di lunedì 19 settembre 2022) Italia Sovrana e Popolare si presenta nel Vibonese (lunedì 19 settembre, Vibo e Zambrone) con i suoi candidati e il suo programma. Al centro il ritorno dei fondamentali diritti sanciti dalla Costituzione e la ricostruzione del tessuto democratico di un Paese che ha perso coscienza, dignità, libertà e sovranità sotto il pesante magliodei governi Conte e Draghi, e che va a pregiudicare il futuro delle nuove generazioni. La campagna elettorale di Italia Sovrana e Popolare nel Vibonese si contrassegnaoggi (lunedì 19) con due comizi: il primo previsto a Vibo Valentia (dalle ore 18.30), e l’altro a Zambrone (dalle ore 21). Verranno ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 19 settembre 2022)sinelnese (lunedì 19 settembre,e Zambrone) con ie il suo. Al centro il ritorno dei fondamentali diritti sanciti dalla Costituzione e la ricostruzione del tessuto democratico di un Paese che ha perso coscienza, dignità, libertà e sovranità sotto il pesante magliodei governi Conte e Draghi, e che va a pregiudicare il futuro delle nuove generazioni. La campagna elettorale dinelnese si contrassegnaoggi (lunedì 19) con due comizi: il primo previsto a(dalle ore 18.30), e l’altro a Zambrone (dalle ore 21). Verranno ...

cominif : @Paskalaw scusa, reddito in relazione al costo della vita, però. una voce molto importante del RDC (isee->RDC) è l'… - Ema_bon_m : RT @LaCnews24: Nasi rossi d’amore, i clown volontari di nuovo in corsia per i bimbi ricoverati a Vibo Valentia - LaCnews24 : Nasi rossi d’amore, i clown volontari di nuovo in corsia per i bimbi ricoverati a Vibo Valentia… - ilviboneseweb : A Vibo l'operazione 'Safe days': Polizia stradale in campo per una corretta guida - MRosaria_Borgia : @Link4Universe Museo Archeologico di Vibo Valentia. Le sale espositive sono allestite all'interno del Castello Normanno-Svevo. -