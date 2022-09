Uomini e Donne, anticipazioni 20 settembre: Federica Aversano e Lavinia Mauro ballano subito coi corteggiatori (video). Volano già tracci tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri (Di lunedì 19 settembre 2022) Uomini e Donne, anticipazioni 20 settembre: domani inizierà finalmente la nuova edizione del seguitissimo dating show di Maria De Filippi, dove saranno presentate le due troniste (sotto c’è il video) del Trono Classico che ci terranno compagnia nei prossimi mesi e ci saranno due signori del Trono Over che daranno una bellissima notizia. Chi saranno? Che annuncio faranno? Scopriamolo insieme! Inoltre terranno banco immediatamente Ida Platano e Riccardo Guarnieri e Gemma Galgani con Tina Cipollari. Si prevede un esordio “col botto” in termini di ascolti! Uomini e Donne, anticipazioni 20 settembre: il percorso di Federica Aversano e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 19 settembre 2022)20: domani inizierà finalmente la nuova edizione del seguitissimo dating show di Maria De Filippi, dove saranno presentate le due troniste (sotto c’è il) del Trono Classico che ci terranno compagnia nei prossimi mesi e ci saranno due signori del Trono Over che daranno una bellissima notizia. Chi saranno? Che annuncio faranno? Scopriamolo insieme! Inoltre terranno banco immediatamente Idae Gemma Galgani con Tina Cipollari. Si prevede un esordio “col botto” in termini di ascolti!20: il percorso die ...

