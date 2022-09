Sinistra al potere 27 anni, ma ora incolpa la destra (Di lunedì 19 settembre 2022) E ti pareva che a una settimana dal voto per le politiche non spuntassero fuori gli avvoltoi? Solo così si possono definire i sinistri che volteggiano sulle tragedia delle Marche. Mentre le famiglie delle città sconvolte piangono i morti e contano i danni, c'è chi si cimenta nello sciacallaggio. E stupisce soprattutto l'atteggiamento di due personalità che in privato appaiono garbatissime ma si manifestano in maniera indecorosa con un microfono in mano. Enrico Letta, segretario del Pd, e Giuseppe Sala, sindaco di Milano, si sono scatenati contro Francesco Acquaroli, governatore della regione Marche: la sua colpa sta nell'identità politica, è di destra, di Fdi. Lo accusano di tutto, quando le colpe stanno sulle spalle di chilo ha preceduto negli ultimi trent' anni. Letta arriva a parlare di negazionismo di destra ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) E ti pareva che a una settimana dal voto per le politiche non spuntassero fuori gli avvoltoi? Solo così si possono definire i sinistri che volteggiano sulle tragedia delle Marche. Mentre le famiglie delle città sconvolte piangono i morti e contano i d, c'è chi si cimenta nello sciacallaggio. E stupisce soprattutto l'atteggiamento di due personalità che in privato appaiono garbatissime ma si manifestano in maniera indecorosa con un microfono in mano. Enrico Letta, segretario del Pd, e Giuseppe Sala, sindaco di Milano, si sono scatenati contro Francesco Acquaroli, governatore della regione Marche: la sua colpa sta nell'identità politica, è di, di Fdi. Lo accusano di tutto, quando le colpe stanno sulle spalle di chilo ha preceduto negli ultimi trent'. Letta arriva a parlare di negazionismo di...

