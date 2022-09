Risposta di Meloni a Conte sul reddito di cittadinanza. Epperò è sbagliata (Di lunedì 19 settembre 2022) La leader Fdi insegue M5s, che al Sud batte sulla difesa del sostegno pubblico. La ricetta Meloniana però è piena di buchi: l'analisi dell'ex Anpal Maurizio Del Conte Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 settembre 2022) La leader Fdi insegue M5s, che al Sud batte sulla difesa del sostegno pubblico. La ricettaana però è piena di buchi: l'analisi dell'ex Anpal Maurizio Del

Giorgiolaporta : #Letta è stato a #PalazzoChigi da premier e il suo partito governa da 10 anni e l’unica cosa che riesce a dire sull… - gparagone : Se i virologi annaspano, #Salvini e #Meloni, intervistati sull'#obbligovaccinale, balbettano. Oppure evadono la risposta. - ArturoF1971 : RT @LaPrimaManina: Ungheria mon amour. Meloni perde la pazienza con la giornalista: “Ancora con l’Ungheria? Non le rispondo, non sono cand… - Paola222006421 : RT @NapolitanoIda: Ho ricordato al tizio ciò che fu' l'era Mussolini e come è finito A lei,gli ho elencato la lunga lista di leggi contro i… - MauroCapozza : RT @NapolitanoIda: Ho ricordato al tizio ciò che fu' l'era Mussolini e come è finito A lei,gli ho elencato la lunga lista di leggi contro i… -