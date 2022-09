Questi non sono i cani di Elisabetta II, ma di sua madre (Di lunedì 19 settembre 2022) Il 18 settembre 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra degli uomini in divisa scendere da un aereo mentre portano in braccio dei cani corgi. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Possibile che non potessero rimanere lì dove hanno vissuto sempre? Trasferimento dei corgi della regina Elisabetta da Buckingham Palace verso altre destinazioni». Il post fa riferimento al futuro dei cani di Elisabetta II, dopo il decesso della regina del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord avvenuto l’8 settembre 2022 all’età di 96 anni. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Lo scatto non mostra il trasferimento dei cani della sovrana inglese da Buckingham Palace (Londra), residenza ufficiale della famiglia reale ... Leggi su facta.news (Di lunedì 19 settembre 2022) Il 18 settembre 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra degli uomini in divisa scendere da un aereo mentre portano in braccio deicorgi. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Possibile che non potessero rimanere lì dove hanno vissuto sempre? Trasferimento dei corgi della reginada Buckingham Palace verso altre destinazioni». Il post fa riferimento al futuro deidiII, dopo il decesso della regina del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord avvenuto l’8 settembre 2022 all’età di 96 anni. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Lo scatto non mostra il trasferimento deidella sovrana inglese da Buckingham Palace (Londra), residenza ufficiale della famiglia reale ...

CarloCalenda : Non denuncia, è denunciata da un anno, rilascia un'intervista anonima a dieci gg dal voto. Sta compiendo una cosa c… - gparagone : #Draghi è il pupazzetto dei grandi centri di interesse, delle multinazionali, del #GruppoDei30. Sta (ancora) gover… - pdnetwork : Ognuno di voi sa che se l'Italia sarà amministrata come fanno questi sindaci ogni giorno, l'Italia sarà migliore. È… - elena1962mar1 : RT @AStramezzi: Che vi dicevo? Questi non hanno nessuna intenzione di smettere il circo, qualunque sia la maggioranza Una scuola per Medic… - IlConigli0 : @andre____1 Poi non venite a fare gli stupiti e i disgustati agli episodi di grooming sia in minori che in 'adulti'… -