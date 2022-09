Putin ha perso la scommessa: a Samarcanda è rimasto solo (Di lunedì 19 settembre 2022) Se Vladimir Putin contava sul vertice di Samarcanda per rafforzare la prorpia posizione internazionale e dare linfa ad un fronte geopolitico opposto a quello Occidentale, il risultato finale è stato parecchio vicino al fallimento. Perché l’inflazione morde ovunque nel mondo e lo ‘Zar’ ha poputo percepire con chiarezza come quelli che in teoria sono suoi alleati si stiano invece sfilando, e una verifica in questo senso arriverà probabilmente nelle prossime ore con l’Assemblea delle Nazioni Unite. Niente armi dalla Cina Nella classica tradizione imperniata sulla prudenza, la Cina di Xi Jinping ha ribadito la propria amicizia costruttiva alla Russia, anche con la prospettiva di divenirne egemone. Ma Pechino ha ribadito la propria contrarietà all’invio di armi per la guerra in Ucraina, tanto che Putin si è dovuto rivolgere a Corea del Nord ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 settembre 2022) Se Vladimircontava sul vertice diper rafforzare la prorpia posizione internazionale e dare linfa ad un fronte geopolitico opposto a quello Occidentale, il risultato finale è stato parecchio vicino al fallimento. Perché l’inflazione morde ovunque nel mondo e lo ‘Zar’ ha poputo percepire con chiarezza come quelli che in teoria sono suoi alleati si stiano invece sfilando, e una verifica in questo senso arriverà probabilmente nelle prossime ore con l’Assemblea delle Nazioni Unite. Niente armi dalla Cina Nella classica tradizione imperniata sulla prudenza, la Cina di Xi Jinping ha ribadito la propria amicizia costruttiva alla Russia, anche con la prospettiva di divenirne egemone. Ma Pechino ha ribadito la propria contrarietà all’invio di armi per la guerra in Ucraina, tanto chesi è dovuto rivolgere a Corea del Nord ...

