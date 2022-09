Pio e Amedeo tornano su Canale 5 con lo show Emigratis – La resa dei conti (Di lunedì 19 settembre 2022) : quattro nuove puntate ricche di ospiti tra cui Matteo Berrettini, Elisabetta Canalis, Sfera Ebbasta, Mahmood e Mike Tyson Dopo aver conquistato pubblico e critica lo scorso anno con il loro show di successo Felicissima Sera, Pio e Amedeo tornano in prima serata su Canale 5 dal 28 settembre con quattro nuove puntate di Emigratis – La resa dei conti. Un filo conduttore che legherà tutte e quattro le puntate creando un’unica storia, i due nuovi personaggi “Bufalone” e “Messicano”, interpretati dal duo comico e tanti ospiti/vittime che prenderanno parte allo show sono gli ingredienti principali di questa nuova stagione che si preannuncia imperdibile e ricca di colpi di scena. Dubai, Las Vegas, il Brasile, Londra, Miami, Los Angeles e Parigi faranno da ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 19 settembre 2022) : quattro nuove puntate ricche di ospiti tra cui Matteo Berrettini, Elisabetta Canalis, Sfera Ebbasta, Mahmood e Mike Tyson Dopo aver conquistato pubblico e critica lo scorso anno con il lorodi successo Felicissima Sera, Pio ein prima serata su5 dal 28 settembre con quattro nuove puntate di– Ladei. Un filo conduttore che legherà tutte e quattro le puntate creando un’unica storia, i due nuovi personaggi “Bufalone” e “Messicano”, interpretati dal duo comico e tanti ospiti/vittime che prenderanno parte allosono gli ingredienti principali di questa nuova stagione che si preannuncia imperdibile e ricca di colpi di scena. Dubai, Las Vegas, il Brasile, Londra, Miami, Los Angeles e Parigi faranno da ...

IlContiAndrea : Riparte domani #Amici22 alle 14 In studio a consegnare le maglie agli allievi: Can Yaman, Alessia Marcuzzi, Christi… - difettiperfetti : RT @heythereelena: qui per ricordare la faccia dei ragazzi di amici20 dopo le battute di pio e amedeo #amici22 - Giulia95999458 : RT @heythereelena: qui per ricordare la faccia dei ragazzi di amici20 dopo le battute di pio e amedeo #amici22 - baby_rimuru : @caffeuccio @SoniaGrispo @emifriends Ma sensibili cosa porcoddio, pio e Amedeo sono COMICI fanno BATTUTE, se non pu… - Fedeerica0 : RT @hiddlestonela: Pio e Amedeo fanno ridere solo ai razzisti, omofobi e misogini. -