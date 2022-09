Non potremmo più mettere il pane a tavola: stangata da quasi 1 miliardo per gli italiani (Di lunedì 19 settembre 2022) Il bene primario degli italiani sta diventando inavvicinabile: dal grano al pane i prezzi aumentano più di dieci volte a causa dei rincari record di energia, mangimi e fertilizzanti alle stelle per colpa della guerra in Ucraina e delle distorsioni all'interno delle filiere che impoveriscono le tasche dei cittadini e danneggiano gli agricoltori. A denunciarlo è la Coldiretti dopo l'analisi Eurostat secondo cui il costo del pane non è mai stato così alto nell'Ue, cresciuto ad agosto mediamente dell'Unione del 18% rispetto allo stesso mese del 2021. Il risultato è che in Italia le famiglie spenderanno nel 2022 oltre 900 milioni di euro in più rispetto all'anno precedente per il prodotto più presente sulle tavole, secondo l'analisi Coldiretti su dati Istat dell'inflazione ad agosto. Un chilo di grano viene pagato oggi agli agricoltori ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 settembre 2022) Il bene primario deglista diventando inavvicinabile: dal grano ali prezzi aumentano più di dieci volte a causa dei rincari record di energia, mangimi e fertilizzanti alle stelle per colpa della guerra in Ucraina e delle distorsioni all'interno delle filiere che impoveriscono le tasche dei cittadini e danneggiano gli agricoltori. A denunciarlo è la Coldiretti dopo l'analisi Eurostat secondo cui il costo delnon è mai stato così alto nell'Ue, cresciuto ad agosto mediamente dell'Unione del 18% rispetto allo stesso mese del 2021. Il risultato è che in Italia le famiglie spenderanno nel 2022 oltre 900 milioni di euro in più rispetto all'anno precedente per il prodotto più presente sulle tavole, secondo l'analisi Coldiretti su dati Istat dell'inflazione ad agosto. Un chilo di grano viene pagato oggi agli agricoltori ...

