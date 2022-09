“Non è l’Arena”, Fabrizio Corona viene a saperlo in diretta tv: “Non ci posso credere” (Di lunedì 19 settembre 2022) Stupore in diretta a Non è l’Arena per Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi si è fatto nuovamente notare per alcune rivelazioni che riguardano il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Ma ogni azione ha le sue conseguenze e anche Fabrizio Corona ha dovuto pagare per ciò che ha rivelato: lo scopre in diretta tv mentre partecipa al talk show di Massimo Giletti. Totti e Ilary nel mirino di Fabrizio Corona Sono tante le notizie e i gossip che girano intorno alla coppia fresca di separazione composta da Francesco Totti e Ilary Blasi. Anche Fabrizio Corona ha deciso di inserirsi nel vortice delle notizie e ultimamente freme per dire la sua sulla coppia vip. Tra le ultime, Corona ... Leggi su tvzap (Di lunedì 19 settembre 2022) Stupore ina Non èper. L’ex re dei paparazzi si è fatto nuovamente notare per alcune rivelazioni che riguardano il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Ma ogni azione ha le sue conseguenze e ancheha dovuto pagare per ciò che ha rivelato: lo scopre intv mentre partecipa al talk show di Massimo Giletti. Totti e Ilary nel mirino diSono tante le notizie e i gossip che girano intorno alla coppia fresca di separazione composta da Francesco Totti e Ilary Blasi. Ancheha deciso di inserirsi nel vortice delle notizie e ultimamente freme per dire la sua sulla coppia vip. Tra le ultime,...

