Non bastano le elezioni per rendere democratiche le autocrazie moderne (Di lunedì 19 settembre 2022) Giorgia Meloni prende le difese di Viktor Orbán: non è vero che l’Ungheria non è una democrazia, perché vi si tengono ancora delle elezioni. Questo l’argomento usato per difendere il voto con cui Fratelli d’Italia e Lega hanno sostenuto il regime ungherse al Parlamento europeo. L’equazione elezioni=democrazia non è, però, sempre vera. Quanto meno, oggi è riduttiva. Nella scienza politica si parla di autocrazia elettiva per descrivere quei regimi autoritari che sfruttano e manipolano il momento elettorale per consolidare il proprio potere e che relegano le assemblee legislative al ruolo di ratificatrici delle decisioni assunte dal vertice dell’esecutivo. Non bastano delle elezioni per qualificare un assetto di potere come democratico. Anche un ordinamento politico in cui si vota può definirsi un’autocrazia (dal greco ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 19 settembre 2022) Giorgia Meloni prende le difese di Viktor Orbán: non è vero che l’Ungheria non è una democrazia, perché vi si tengono ancora delle. Questo l’argomento usato per difendere il voto con cui Fratelli d’Italia e Lega hanno sostenuto il regime ungherse al Parlamento europeo. L’equazione=democrazia non è, però, sempre vera. Quanto meno, oggi è riduttiva. Nella scienza politica si parla di autocrazia elettiva per descrivere quei regimi autoritari che sfruttano e manipolano il momento elettorale per consolidare il proprio potere e che relegano le assemblee legislative al ruolo di ratificatrici delle decisioni assunte dal vertice dell’esecutivo. Nondelleper qualificare un assetto di potere come democratico. Anche un ordinamento politico in cui si vota può definirsi un’autocrazia (dal greco ...

