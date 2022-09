Morto Valery Polyakov, il cosmonauta col record di permanenza nello Spazio: 437 giorni (Di lunedì 19 settembre 2022) Tra il 1994 e il 1995 trascorse quasi un anno e mezzo sulla stazione orbitante Mir. Nessuno come lui in un singolo ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Tra il 1994 e il 1995 trascorse quasi un anno e mezzo sulla stazione orbitante Mir. Nessuno come lui in un singolo ...

