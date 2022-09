Lega | Pontida | sul pratone la «paura»per la crescita dell’alleata E l’avviso dei governatori | «Bisogna portare risposte»

(Di lunedì 19 settembre 2022) Zaia: sull’autonomia si mette in discussione un governo. E Fedriga: non basta vincere, rispondere agli impegni

matteosalvinimi : Dopo tre anni, finalmente, il grande popolo della Lega torna a #Pontida! Credo nell'Italia, #CREDO nella LEGA!… - pdnetwork : Noi oggi siamo a #Monza con la concretezza dei valori e del buon governo locale. A Pontida c’è La lega solo con fol… - petergomezblog : Lega, Zaia riporta l’autonomia sul palco di Pontida: “Non è secessione dei ricchi. Problemi al Sud? Colpa dei lazza… - raffaelemanci14 : RT @franna_rugg84: Oggi esponenti della Lega da Pontida rilanciano sull'autonomia differenziata. Vogliono smontare tutti i progressi reali… - EvenUnder : RT @SardoneSilvia: ?? Fantastiche immagini da Pontida: tantissima gente, un grande entusiasmo, una meravigliosa vicinanza di una comunità s… -

Ladi Matteo Salvini Laè ancora parte di una coalizione strafavorita per vincere le elezioni, ma il suo 'capitano' si trova a fronteggiare attacchi sia dentro che fuori dall'alleanza. ...Ed è allarme perIl vento viene da nord est, ma forse con tempismo non perfetto. E allora ... Certo che lo vede anche lui, il tracollo imminente della. E però prima di esporsi, prima di ...L’unico tricolore che sventola sul pratone è issato su una lunga asta flessibile in condominio con tre altre bandiere: quella che recita “Salvini premier”; un’altra per dire “Prima l’Italia”; e infine ...Momenti di tensione al raduno leghista a Pontida: alcune militanti anticomuniste di origine cubana sono state scambiate erroneamente per contestatrici ...