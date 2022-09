Le uova fresche vanno lavate? La risposta degli esperti ti sorprenderà (Di lunedì 19 settembre 2022) Ti sei mai posto la domanda circa la necessità di lavare o meno le uova, in particolare quelle fresche, appena acquistate? La risposta è decisamente una e una soltanto e per una serie di ragioni: le uova fresche non vanno lavate. Avrebbe molto senso che tu voglia lavare il cibo che mangi ogni giorno prima di cucinarlo. Quando si tratta di ciò che stai mettendo nel tuo corpo, più pulito è meglio è, giusto? Ebbene, sarebbe certamente bello se le cose fossero così semplici quando si tratta di combattere la contaminazione degli alimenti. uova fonte PixabayNel caso di alcuni alimenti, lavarli non cambia praticamente nulla. E, per altri, lavare può fare più male che bene. In questo articolo ti spiegheremo alcune delle ... Leggi su chenews (Di lunedì 19 settembre 2022) Ti sei mai posto la domanda circa la necessità di lavare o meno le, in particolare quelle, appena acquistate? Laè decisamente una e una soltanto e per una serie di ragioni: lenon. Avrebbe molto senso che tu voglia lavare il cibo che mangi ogni giorno prima di cucinarlo. Quando si tratta di ciò che stai mettendo nel tuo corpo, più pulito è meglio è, giusto? Ebbene, sarebbe certamente bello se le cose fossero così semplici quando si tratta di combattere la contaminazionealimenti.fonte PixabayNel caso di alcuni alimenti, lavarli non cambia praticamente nulla. E, per altri, lavare può fare più male che bene. In questo articolo ti spiegheremo alcune delle ...

