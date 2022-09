Laura Boldrini straparla | «Meloni non è una garanzia per le donne» E dà una spiegazione surreale

(Di lunedì 19 settembre 2022) La crisi di nervi a sinistra continua. Non tollerano che una donna di destra possa diventare presidente del Consiglio. È un fatto che smonta tutta la demagogia dei cosiddetti progressisti. Restano tutti spiazzati, daa Enrico Letta, che per anni hanno gettato fumo negli occhi dell’elettorato. E ora non sanno fare altro che capovolgere la realtà con un’ipocrisia che ha dell’incredibile.su Giorgiaripete sempre la stessa litania. A Rtl 102.5: «Penso che avere Giorgianon sia unaper leo che le condizioni di vita delleverranno migliorate». Poi, le solite frasi senza ...

E' quanto scrive oggi sulla sua pagina Facebook la parlamentare del Partito Democratico(foto), ex presidente della Camera dei Deputati.Sono le parole pronunciate ai microfoni di Rtl 102.5 da, candidata per il Pd nel collegio plurinominale Toscana sud, che premette: 'Penso che non si possa dire che una donna vale l'... Ospiti - Laura Boldrini ROMA - "4 medaglie d’oro ai mondiali di ginnastica ritmica dedicate alla sua regione, le Marche, colpita dall’alluvione. Straordinaria Sofia Raffaeli!".Laura Boldrini, candidata per il Partito democratico e già presidente della Camera, è stata ospite questa mattina di RTL 102.5 in Non Stop News con Barbara Sala, Enrico Galletti, Luigi Santarelli e An ...