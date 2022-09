Katia Ricciarelli prende per i capelli un’attrice ma poi scopre di essere su Scherzi a Parte (Video) (Di lunedì 19 settembre 2022) Katia Ricciarelli è finita nuovamente sotto i riflettori per i suoi modi, a detta di tanti, discutibili. L’abbiamo conosciuta un po’ meglio durante il suo percorso al Grande Fratello Vip 6. Già durante quell’esperienza, la soprano era stata più volte criticata e ripresa dal padrone di Casa per il suo linguaggio piuttosto colorito e offensivo. Il pubblico si era nettamente scagliato contro di lei in quell’occasione. Al contrario, la soprano si è sempre mostrata molto sicura di sé ma soprattutto convinta delle sue motivazioni. Ieri sera, durante la puntata di Scherzi a Parte condotta da Enrico Papi, la redazione ha deciso di fare uno scherzo in diretta proprio alla cantante. Uno scherzo che si è rivelato in realtà controproducente, perché alla fine non ha divertito quasi nessuno, specie in studio. Gli ospiti avevano ... Leggi su isaechia (Di lunedì 19 settembre 2022)è finita nuovamente sotto i riflettori per i suoi modi, a detta di tanti, discutibili. L’abbiamo conosciuta un po’ meglio durante il suo percorso al Grande Fratello Vip 6. Già durante quell’esperienza, la soprano era stata più volte criticata e ripresa dal padrone di Casa per il suo linguaggio piuttosto colorito e offensivo. Il pubblico si era nettamente scagliato contro di lei in quell’occasione. Al contrario, la soprano si è sempre mostrata molto sicura di sé ma soprattutto convinta delle sue motivazioni. Ieri sera, durante la puntata dicondotta da Enrico Papi, la redazione ha deciso di fare uno scherzo in diretta proprio alla cantante. Uno scherzo che si è rivelato in realtà controproducente, perché alla fine non ha divertito quasi nessuno, specie in studio. Gli ospiti avevano ...

