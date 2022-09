Juve, Moggi: «Allegri invertirà la rotta» (Di lunedì 19 settembre 2022) Le parole di Luciano Moggi sulla Juve: l’ex dirigente bianconero ha fiducia che Allegri possa invertire la rotta Luciano Moggi ha parlato ai microfoni di Adnkronos in seguito alla sconfitta della Juve con il Monza e le molte polemiche attorno alla squadra, alla dirigenza e ad Allegri. Di seguito le sue parole. «Max è un allenatore esperto e riuscirà a invertire la rotta. Se tiene duro a gennaio, dopo il mondiale, inizierà un’altra stagione e può cambiare tutto. Montero come sostituto? Non c’è dubbio che sia un grande tecnico con conoscenze tecniche, carisma e carattere ma resterà comunque all’Under 19 perché Allegri non verrà esonerato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Le parole di Lucianosulla: l’ex dirigente bianconero ha fiducia chepossa invertire laLucianoha parlato ai microfoni di Adnkronos in seguito alla sconfitta dellacon il Monza e le molte polemiche attorno alla squadra, alla dirigenza e ad. Di seguito le sue parole. «Max è un allenatore esperto e riuscirà a invertire la. Se tiene duro a gennaio, dopo il mondiale, inizierà un’altra stagione e può cambiare tutto. Montero come sostituto? Non c’è dubbio che sia un grande tecnico con conoscenze tecniche, carisma e carattere ma resterà comunque all’Under 19 perchénon verrà esonerato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

