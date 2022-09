Il Sovrano Ordine di Malta e la svolta di Bergoglio (Di lunedì 19 settembre 2022) AGI - Dopo quasi mille anni di storia, assedi subìti respinti e altri riusciti, il Sovrano Ordine di Malta dice addio alla nobiltà, nel senso che cade la regola che vuole assurgere ai massimi livelli solo chi ha quattro quarti di sangue blu. Lo vuole Papa Francesco, è scritto nei nuovi statuti che, chiamati a rimpiazzare quelli del 1961, entreranno tra poco in vigore e che la agenzia cattolica CNA ha avuto occasione di vedere. Novità assoluta, ma forse la meno sostanziale di una svolta che Bergoglio, mosso dalla crisi interna del Sovrano Ordine di Gerusalemme Rodi e Malta, vuole e impone in senso spirituale. Più monaci, meno nobili, più cavalieri, meno uomini di mondo: così li vuole il papa, così forse diverranno un giorno. Intanto, come in tutti i ... Leggi su agi (Di lunedì 19 settembre 2022) AGI - Dopo quasi mille anni di storia, assedi subìti respinti e altri riusciti, ildidice addio alla nobiltà, nel senso che cade la regola che vuole assurgere ai massimi livelli solo chi ha quattro quarti di sangue blu. Lo vuole Papa Francesco, è scritto nei nuovi statuti che, chiamati a rimpiazzare quelli del 1961, entreranno tra poco in vigore e che la agenzia cattolica CNA ha avuto occasione di vedere. Novità assoluta, ma forse la meno sostanziale di unache, mosso dalla crisi interna deldi Gerusalemme Rodi e, vuole e impone in senso spirituale. Più monaci, meno nobili, più cavalieri, meno uomini di mondo: così li vuole il papa, così forse diverranno un giorno. Intanto, come in tutti i ...

