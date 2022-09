Gianmaria e Federica commentano la proposta di Basciano a Sophie e svelano il momento più romantico dopo il GF Vip

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 19 settembre 2022)Antinolfi eCalemme, ospiti di Casa Chi, hanno raccontato cosa provano ad un passo dall’esordio della settima edizione del Grande Fratello Vip, in partenza stasera sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.ladi“Ci aspettiamo che ci faccia emozionare. Provo un pizzico di invidia per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.