Gatto Astucci al vertice per sostenibilità e inclusività | con la controllata Sarno Display

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) - Resia (Udine) 19 settembre 2022 -, azienda del Gruppo(Domegge - BL), diventa B Corp. Il business come «forza positiva, per creare un sistema economico inclusivo, equo e rigenerativo». È questo l'obiettivo delle migliori aziende che decidono di diventare «B Corp», ovvero società benefit, entrando a far parte di una rete certificata che oggi conta più di 5mila imprese sparse in 75 Paesi, rappresentando oltre 150 settori. È in questo mondo cheha deciso di entrare, raggiungendo l'ambito traguardo della certificazione «Benefit corporation», un attestato che ora condivide con altre 120 aziende italiane e con una rete europea che sta crescendo rapidamente. «Le B Corp costituiscono un movimento di imprese con un obiettivo comune: ...