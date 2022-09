Gaspara Stampa, il coraggio della passione e del sentimento (Di lunedì 19 settembre 2022) Benvenuti nell’universo femminile di LetteralMente Donna. Faremo un viaggio nella Venezia del 500? alla scoperta di una poetessa coraggiosa. Parleremo di amore, passione e sentimento. Abbiamo dedicato la puntata di oggi a Gaspara Stampa e alle sue opere “Che meraviglia fu, s’al primo assalto,giovane e sola, io restai presa al varco,stando Amor quindi con gli strali e l’arco” Questi sono alcuni dei versi che Gaspara Stampa ci ha tramandato nelle sue “Rime”. Ci appare subito evidente la passionalità di una donna che avuto sempre il coraggio di esternare i suoi sentimenti senza filtri nonostante i costumi del tempo. Una donna vissuta liberamente che ha sofferto per un grande amore non ricambiato per il conte Collatino di Collalto. Un amore a cui non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 settembre 2022) Benvenuti nell’universo femminile di LetteralMente Donna. Faremo un viaggio nella Venezia del 500? alla scoperta di una poetessasa. Parleremo di amore,. Abbiamo dedicato la puntata di oggi ae alle sue opere “Che meraviglia fu, s’al primo assalto,giovane e sola, io restai presa al varco,stando Amor quindi con gli strali e l’arco” Questi sono alcuni dei versi checi ha tramandato nelle sue “Rime”. Ci appare subito evidente la passionalità di una donna che avuto sempre ildi esternare i suoi sentimenti senza filtri nonostante i costumi del tempo. Una donna vissuta liberamente che ha sofferto per un grande amore non ricambiato per il conte Collatino di Collalto. Un amore a cui non ...

