Frosinone, sta per entrare in servizio il poliambulatorio di Ripi (Di lunedì 19 settembre 2022) Nella giornata di lunedì 19 settembre la struttura del poliambulatorio di Ripi ha ricevuto la visita del Direttore Generale della Asl Frosinone Dott. Angelo Aliquò che, accolto dal sindaco del paese Piero Sementilli, dall’assessore alla sanità Patrizia Cortina, e una delegazione comunale, ha effettuato un sopralluogo tecnico dando il via libera allo spostamento delle attività attualmente ospitate presso la vecchia sede di Via Casilina km 93.200. Come sarà la nuova struttura Lo sportello Cup, quello per la scelta e revoca del medico di famiglia, richiesta esenzione ticket e rinnovo tessera sanitaria, e gli ambulatori di cardiologia, otorino ed ortopedia, da tempo attivi, avranno dunque una nuova sede (a poche decine di metri da quella attuale), più moderna, luminosa ed accogliente, in grado di offrire un comfort maggiore ai medici, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 settembre 2022) Nella giornata di lunedì 19 settembre la struttura deldiha ricevuto la visita del Direttore Generale della AslDott. Angelo Aliquò che, accolto dal sindaco del paese Piero Sementilli, dall’assessore alla sanità Patrizia Cortina, e una delegazione comunale, ha effettuato un sopralluogo tecnico dando il via libera allo spostamento delle attività attualmente ospitate presso la vecchia sede di Via Casilina km 93.200. Come sarà la nuova struttura Lo sportello Cup, quello per la scelta e revoca del medico di famiglia, richiesta esenzione ticket e rinnovo tessera sanitaria, e gli ambulatori di cardiologia, otorino ed ortopedia, da tempo attivi, avranno dunque una nuova sede (a poche decine di metri da quella attuale), più moderna, luminosa ed accogliente, in grado di offrire un comfort maggiore ai medici, ...

CorriereCitta : Frosinone, sta per entrare in servizio il poliambulatorio di Ripi - karlodean2 : @nzingaretti A Frosinone il pronto soccorso sta senza carta per il culo da 3 mesi - valevici1 : RT @PossibileIt: Scene da una campagna elettorale! La #sinistrafelice in questi giorni sta volantinando, da Torino a Frosinone, da Bologna… - cenciokcab : @kaiserrossii @AnStorti ma sta cosa della serie c ve la siete inventati voi, ho sempre detto che l’ho visto al fros… - PossibileBs : RT @PossibileIt: Scene da una campagna elettorale! La #sinistrafelice in questi giorni sta volantinando, da Torino a Frosinone, da Bologna… -