Ex Ilva, class action per la chiusura delle fonti inquinanti: deciderà la Corte di giustizia Ue (Di lunedì 19 settembre 2022) L'ex Ilva di Taranto finisce davanti alla Corte di giustizia europea che questa volta potrebbe mettere la parola "fine" alla lunga e complessa vicenda dell'acciaieria. Il Tribunale di Milano ha rimesso all'organo di giustizia comunitaria tre questioni cruciali sul rispetto della normativa europea sulle emissioni industriali e la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento che lo Stato Italiano, secondo numerosi cittadini tarantini, non applica. Ed è proprio sui tempi, in particolare sull'adeguamento delle attività industriali rispetto alle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che si dovrà concentrare la Corte. La normativa europea, infatti, prevede che gli impianti degli Stati membri possano essere autorizzati a produrre solo se in possesso di un'autorizzazione

