Elezioni | Conte a Genova canta ' Bella ciao' | sorpreso da Pausini

Con il giorno delleormai alle porte abbiamo analizzato la presenza su Facebook dei leader dei principali ... Mentre è Giuseppeil leader si partito con il maggior numero di condivisioni ...Salvini: "Pontida provincia dell'Ungheria Letta non pensa una cosa utile, sa solo insultare". Fico chiude al Pd: "Non c'è nulla da ...Genova, 19 set. (askanews) - 'Meloni è inidonea a governare'. Lo ha detto questa mattina a Genova il leader del M5s Giuseppe Conte, a margine di ...Ha cantato 'Bella Ciao' insieme a una piccola folla di genovesi il leader del M5S Giuseppe Conte in visita al mercato di piazza Palermo, a Genova, dove un giornalista de 'Le Iene' lo ha stuzzicato sul ...