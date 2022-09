Cosa è successo a Fabian Caballero, l’acquisto più strano dell’Arsenal dell’era PL? (Di lunedì 19 settembre 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Fabian Caballero sarebbe sempre stato un giocatore che l’Arsenal avrebbe potuto semplicemente fare un punt e in seguito ridurre le perdite, ma probabilmente non si aspettavano che avesse abbastanza la carriera che è emersa. Inizialmente unendo i Gunners a 21 anni in prestito nell’ottobre 1998 con un’opzione per rendere permanente il trasferimento, 20 anni dopo abbiamo classificato Caballero come l’acquisto più strano dell’Arsenal dell’era della Premier League. Nato in Argentina, l’attaccante è salito alla ribalta in Paraguay e ha segnato per Cerro Porteno ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 19 settembre 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.sarebbe sempre stato un giocatore che l’Arsenal avrebbe potuto semplicemente fare un punt e in seguito ridurre le perdite, ma probabilmente non si aspettavano che avesse abbastanza la carriera che è emersa. Inizialmente unendo i Gunners a 21 anni in prestito nell’ottobre 1998 con un’opzione per rendere permanente il trasferimento, 20 anni dopo abbiamo classificatocomepiùdella Premier League. Nato in Argentina, l’attaccante è salito alla ribalta in Paraguay e ha segnato per Cerro Porteno ...

