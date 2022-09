Christian Gytkjær è una stampella (Di lunedì 19 settembre 2022) Era la seconda metà del gennaio 2017 quando Daniel Bierofka, che allora sedeva sulla panchina del Monaco 1860 (seconda squadra di Monaco di Baviera, ma prima almeno per fondazione), andò dal presidente del club bavarese, Peter Cassalette, per chiedergli un rinforzo in attacco. C'aveva nessuno, l'allenatore, da schierare accanto a Ivica Oli? – che aveva ormai trentasei anni e l'idea di smettere con il campo –, nessuno di buono almeno. S'era pure infortunato Sascha Mölders, che c'aveva problemi di peso sì, ma quanto meno qualche volta, a dir la verità poche, la buttava dentro o quanto meno faceva lavoro sporco, utile alla squadra. Se la passava male il Monaco 1860, stava in coda alla 2.Bundesliga, non aveva un euro in cassa, e pure i tifosi più amorevoli avevano iniziato a spazientirsi: s'era mai visto così poco entusiasmo all'Allianz Arena quando giocavano i Die Löwen. Pochi giorni ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 19 settembre 2022) Era la seconda metà del gennaio 2017 quando Daniel Bierofka, che allora sedeva sulla panchina del Monaco 1860 (seconda squadra di Monaco di Baviera, ma prima almeno per fondazione), andò dal presidente del club bavarese, Peter Cassalette, per chiedergli un rinforzo in attacco. C'aveva nessuno, l'allenatore, da schierare accanto a Ivica Oli? – che aveva ormai trentasei anni e l'idea di smettere con il campo –, nessuno di buono almeno. S'era pure infortunato Sascha Mölders, che c'aveva problemi di peso sì, ma quanto meno qualche volta, a dir la verità poche, la buttava dentro o quanto meno faceva lavoro sporco, utile alla squadra. Se la passava male il Monaco 1860, stava in coda alla 2.Bundesliga, non aveva un euro in cassa, e pure i tifosi più amorevoli avevano iniziato a spazientirsi: s'era mai visto così poco entusiasmo all'Allianz Arena quando giocavano i Die Löwen. Pochi giorni ...

Christian Gytkjær è una stampella Da allora Christian Gytkjær ha continuato a fare la stampella. Prima in Polonia, al Lech Pozna. Era arrivato per essere il centravanti di scorta, l'alternativa al connazionale Nicki Bille ... La rivoluzione del campionato: perdono insieme Milan, Inter e Juventus (e Roma). Non succedeva da sette anni Il Monza, alla prima partita del nuovo tecnico Raffaele Palladino - ex attaccante juventino - ha vinto 1 - 0 grazie al gol di Christian Gytkjær. È la prima vittoria in assoluto in Serie A per la ... Da alloraGytkjær ha continuato a fare la stampella. Prima in Polonia, al Lech Pozna. Era arrivato per essere il centravanti di scorta, l'alternativa al connazionale Nicki Bille ...Il Monza, alla prima partita del nuovo tecnico Raffaele Palladino - ex attaccante juventino - ha vinto 1 - 0 grazie al gol di. È la prima vittoria in assoluto in Serie A per la ...