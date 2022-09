Adriano Celentano contro Giuseppe Conte: “Stron*ate, toni mafiosi”, cos’è successo (Di lunedì 19 settembre 2022) Un post di Adriano Celentano contro Giuseppe Conte sta facendo innervosire i suoi fan, o meglio, quelli che nel Movimento 5 Stelle hanno trovato il proprio pensiero. Nel suo post, uno dei tanti pubblicati con la firma “L’Inesistente”, suo alter ego sui social, il Molleggiato chiarisce a chi fosse rivolto il post precedente. Il 12 settembre Adriano Celentano ha pubblicato una nota in cui si scagliava contro un misterioso “Signor 3%” che, secondo il Molleggiato, “non si rende conto delle Stron*ate che dice”. Tra i commenti era partito il toto-nomi, con quello di Gianluigi Paragone di ItalExit tra i più quotati stando alle percentuali riportate da YouTrend. Oggi Celentano fa chiarezza e non redarguisce i suoi fan ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 settembre 2022) Un post dista facendo innervosire i suoi fan, o meglio, quelli che nel Movimento 5 Stelle hanno trovato il proprio pensiero. Nel suo post, uno dei tanti pubblicati con la firma “L’Inesistente”, suo alter ego sui social, il Molleggiato chiarisce a chi fosse rivolto il post precedente. Il 12 settembreha pubblicato una nota in cui si scagliavaun misterioso “Signor 3%” che, secondo il Molleggiato, “non si rende conto delleche dice”. Tra i commenti era partito il toto-nomi, con quello di Gianluigi Paragone di ItalExit tra i più quotati stando alle percentuali riportate da YouTrend. Oggifa chiarezza e non redarguisce i suoi fan ...

Givingvoiceit : RT @giosalvetti: Alla Pugachova, una specie di Adriano Celentano in ????, esprime il suo dissenso contro “la morte dei nostri ragazzi per deg… - carlo_masera : RT @giosalvetti: Alla Pugachova, una specie di Adriano Celentano in ????, esprime il suo dissenso contro “la morte dei nostri ragazzi per deg… - candidoporzus : Ma Adriano Celentano ha già dichiarato il suo voto per i 5 stelle? - PortoG1937 : RT @giosalvetti: Alla Pugachova, una specie di Adriano Celentano in ????, esprime il suo dissenso contro “la morte dei nostri ragazzi per deg… - m4riella : @settecoppeotto Mario Biondi, Francesco Facchinetti, Michele, Barry White, Adriano Celentano -