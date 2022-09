Ucraina, Nato: “Sostegno a Kiev fino a quando servirà” (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – La Nato è pronta a sostenere l’Ucraina contro l’invasione russa “fino a quando servirà. L’inverno sta arrivando, ma il nostro Sostegno rimarrà fermo”. Lo ha detto l’ammiraglio Rob Bauer, presidente del comitato militare Nato, che si è riunto ieri a Tallinn. “Le munizioni, l’equipaggiamento e l’addestramento fornito dagli alleati e altre nazioni stanno facendo la differenza sul campo di battaglia”, ha detto Bauer. L’ammiraglio ha voluto anche sottolineare come gli ucraini, “con i loro successi sul terreno e online, abbiano cambiato in maniera fondamentale la guerra moderna”. Gli ucraini sono stati molto creativi nell’utilizzare le armi fornite loro, “le hanno usate in modi che normalmente noi non usiamo”, ha affermato. Il comitato militare della ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – Laè pronta a sostenere l’contro l’invasione russa “. L’inverno sta arrivando, ma il nostrorimarrà fermo”. Lo ha detto l’ammiraglio Rob Bauer, presidente del comitato militare, che si è riunto ieri a Tallinn. “Le munizioni, l’equipaggiamento e l’addestramento fornito dagli alleati e altre nazioni stanno facendo la differenza sul campo di battaglia”, ha detto Bauer. L’ammiraglio ha voluto anche sottolineare come gli ucraini, “con i loro successi sul terreno e online, abbiano cambiato in maniera fondamentale la guerra moderna”. Gli ucraini sono stati molto creativi nell’utilizzare le armi fornite loro, “le hanno usate in modi che normalmente noi non usiamo”, ha affermato. Il comitato militare della ...

