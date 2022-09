Traffico Roma del 18-09-2022 ore 13:30 (Di domenica 18 settembre 2022) Luceverde Roma dai trovati da Simone cercherà questa giuramento una buona domenica Mentre in centro non ci sono difficoltà di rilievo appena fuori Roma abbiamo disagio in diverse zone Iniziamo dalla zona nord di Roma questa mattina lavori sulla Cassia bis Veientana stanno provocando ripercussioni verso Formello con incolonnamenti anche per chi proviene dal raccordo disagi per Traffico invece sulla via Cassia incolonnamenti verso Giustiniana a sud di Roma due situazioni sulla Pontina da Castel Romano a Castel di Decima code per incidente verso Roma mentre all’altezza di Tor de’ Cenci lavori e possibili code In entrambe le direzioni e intanto sul mare sulla Colombo Traffico e rallentamenti verso il litorale a Roma in zona San Giovanni ... Leggi su romadailynews (Di domenica 18 settembre 2022) Luceverdedai trovati da Simone cercherà questa giuramento una buona domenica Mentre in centro non ci sono difficoltà di rilievo appena fuoriabbiamo disagio in diverse zone Iniziamo dalla zona nord diquesta mattina lavori sulla Cassia bis Veientana stanno provocando ripercussioni verso Formello con incolonnamenti anche per chi proviene dal raccordo disagi perinvece sulla via Cassia incolonnamenti verso Giustiniana a sud didue situazioni sulla Pontina da Castelno a Castel di Decima code per incidente versomentre all’altezza di Tor de’ Cenci lavori e possibili code In entrambe le direzioni e intanto sul mare sulla Colomboe rallentamenti verso il litorale ain zona San Giovanni ...

LuceverdeRoma : [AGG]???#Roma #incidente -SS148 Pontina ?#CHIUSURA altezza Via Decima-Castel Porziano > Roma ?? deviazioni su Via… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Cassia, tra l'ospedale Villa San Pietro-Fatebenefratelli e La Storta; traff… - zazoomblog : Traffico Roma del 18-09-2022 ore 12:30 - #Traffico #18-09-2022 #12:30 - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato su via di Boccea, tra via Mattia Battistini-Metro Battistini e piazza Irnerio - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su viale dei Romanisti, tra via di Torre Spaccata e viale Palmiro Togliatti -