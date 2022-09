Storia diplomatica: Massaro ricorda Gorbaciov (Di domenica 18 settembre 2022) Alla vigilia dei funerali di Mikhail Gorbaciov a Mosca, il Rappresentante Permanente italiano all’Onu ricorda da New York l’ultimo presidente dell’Unione Sovietica morto a 91 anni lo scorso 30 agosto. Giovane diplomatico nella capitale dell’U tra 1986 e 1990, Massari ha vissuto in prima linea la rivoluzione della glasnost e della perestroika che ha rievocato oggi in un articolo pubblicato su Limes di cui riportamo il testo. Dalla liberazione di Andrei Sakharov alla svolta al Comitato centrale del 1987, l’incontro con Eltsin, la glasnost e il dialogo con l’Occidente, il ritiro dall’Afganistan dopo dieci anni di guerra, fino alle elezioni del 1990 nelle 15 repubbliche, preludio del crollo dell’U: ecco il racconto dietro le quinte dell’ambasciatore, che e’ anche autore di libri in italiano sulle riforme politiche sotto Gorbachev (La Grande Svolta: Le ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 settembre 2022) Alla vigilia dei funerali di Mikhaila Mosca, il Rappresentante Permanente italiano all’Onuda New York l’ultimo presidente dell’Unione Sovietica morto a 91 anni lo scorso 30 agosto. Giovane diplomatico nella capitale dell’U tra 1986 e 1990, Massari ha vissuto in prima linea la rivoluzione della glasnost e della perestroika che ha rievocato oggi in un articolo pubblicato su Limes di cui riportamo il testo. Dalla liberazione di Andrei Sakharov alla svolta al Comitato centrale del 1987, l’incontro con Eltsin, la glasnost e il dialogo con l’Occidente, il ritiro dall’Afganistan dopo dieci anni di guerra, fino alle elezioni del 1990 nelle 15 repubbliche, preludio del crollo dell’U: ecco il racconto dietro le quinte dell’ambasciatore, che e’ anche autore di libri in italiano sulle riforme politiche sotto Gorbachev (La Grande Svolta: Le ...

