“Sta sanguinando” Tu sì que vales | allarme durante l’esibizione | Maria De Filippi ferma tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 18 settembre 2022)De, choc in diretta tv. Tu si queha ripreso la sua corsa e tanti sono i concorrenti che si sono esibiti davanti al pubblico e alla giuria. Esibizione choc quella di un concorrente che si è ferito in diretta tv. Si chiama Giuseppe Ventimiglia e di certoDenon dimenticherà mai questo nome.De, choc a Tu si que. Non poteva credere ai suoi occhi, eppure è accaduto. Nel bel mezzo della messa in onda, il concorrente Giuseppe Ventimiglia si ferisce.questo proprio nel corso della prima puntata del programma dopo la lunga pausa dal piccolo schermo.De, choc a Tu si que. Non poteva credere ai suoi ...