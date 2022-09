Soluzioni Cruciverba del 18 09 22 Tutte le definizioni

(Di domenica 18 settembre 2022) Se siete alla ricerca delledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e i benefici saranno enormi, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Di seguito troverete ledeidel giorno 18/09/22: Brano di musica da camera 24 lettere: Concerti per pianoforte: Danzavano con le baccanti 8 lettere: Saudade: Giurisdizione ecclesiastica 8 lettere: Taoismo: Gli africani di tripoli 9 lettere: Sudanesi: Gli gnocchi dei trentini 18 lettere: Capitano reggente: Il libro più venduto 7 lettere: Elisir: Il poeta del 300 che fu arso vivo 19 lettere: Sonetti romaneschi: Il processo degli inglesi 5 lettere: Flat: Radice che si grattugia 6 lettere: Ioide: Ravasi cardinale 10 lettere: Richelieu: Si ...

