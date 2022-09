Serie A – Milan-Napoli 1-1, la moviola: bravo Mariani, gara non semplice | LIVE NEWS (Di domenica 18 settembre 2022) La moviola di Milan-Napoli, partita della 7^ giornata della Serie A 2022-2023. Analizziamo LIVE l'operato dell'arbitro Maurizio Mariani Leggi su pianetamilan (Di domenica 18 settembre 2022) Ladi, partita della 7^ giornata dellaA 2022-2023. Analizziamol'operato dell'arbitro Maurizio

AntoVitiello : ?? Il #Milan non perdeva da gennaio. 22 turni d'imbattibilità. E ha perso contro il #Napoli esprimendo bel gioco e c… - gippu1 : Alla quarta autorete con l'Inter in serie A, Milan #Skriniar è ora esattamente a metà dell'opera per raggiungere il… - SquawkaNews : 2022/23 Serie A points: 17 - Napoli, Atalanta 16 - Udinese 15 14 - Lazio, Milan 13 - Roma 12 - Inter 11 10 - Juven… - simogambo02 : RT @AntoVitiello: ?? Il #Milan non perdeva da gennaio. 22 turni d'imbattibilità. E ha perso contro il #Napoli esprimendo bel gioco e convinc… - nnsonokekka : RT @AntoVitiello: ?? Il #Milan non perdeva da gennaio. 22 turni d'imbattibilità. E ha perso contro il #Napoli esprimendo bel gioco e convinc… -