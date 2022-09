Scherzi a parte, San Andreas o Città segrete? La tv del 18 settembre (Di domenica 18 settembre 2022) Per la prima serata in tv, domenica 18 settembre, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Le indagini di Lolita Lobosco”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Spaghetti all’assassina: il Vice questore Lolita Lobosco, richiamata di primo mattino dalle grida dei passanti, si precipita nel ristorante vicino casa sua dove servono i rinomati “Spaghetti all’Assassina” e dove rinviene il cadavere del cuoco, Geppino Schirone, detto Pap’russ. Un nuovo caso di omicidio che pare senza colpevoli ma che piano piano mette in luce una brutta vicenda che ruota intorno alla morte di Geppino che si rivela essere un personaggio del tutto diverso da come appariva, pieno di ombre e di ambiguità. Su Canale5 alle 21.30 prenderà il via la nuova edizione di “Scherzi a parte”. Anche quest’anno, Enrico Papi e gli autori del programma prendono di mira i ... Leggi su bergamonews (Di domenica 18 settembre 2022) Per la prima serata in tv, domenica 18, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Le indagini di Lolita Lobosco”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Spaghetti all’assassina: il Vice questore Lolita Lobosco, richiamata di primo mattino dalle grida dei passanti, si precipita nel ristorante vicino casa sua dove servono i rinomati “Spaghetti all’Assassina” e dove rinviene il cadavere del cuoco, Geppino Schirone, detto Pap’russ. Un nuovo caso di omicidio che pare senza colpevoli ma che piano piano mette in luce una brutta vicenda che ruota intorno alla morte di Geppino che si rivela essere un personaggio del tutto diverso da come appariva, pieno di ombre e di ambiguità. Su Canale5 alle 21.30 prenderà il via la nuova edizione di “”. Anche quest’anno, Enrico Papi e gli autori del programma prendono di mira i ...

