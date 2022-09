Pioli: «A San Siro col Napoli non ci dice bene, ma oggi è stata la migliore prestazione contro di loro» (Di domenica 18 settembre 2022) L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta a San Siro contro il Napoli. “Abbiamo concesso 4 tiri in porta al Napoli, che sta facendo benissimo. Sono tanti i rimpianti per le occasioni che abbiamo avuto, potevamo vincerla. Sicuramente sul gol di Simeone abbiamo delle colpe. Dest? No, non è quella la chiave della partita: dopo il rigore abbiamo ripreso la partita segnando ed avendo chance di andare in vantaggio. Un peccato, abbiamo fatto tutto per vincerla e per non perderla. Ma non ci siamo riusciti. Abbiamo giocato bene, ma quando giochiamo bene non dobbiamo perdere. Dobbiamo fare di più. Se vogliamo vincere bisogna fare di più”. In cosa l’ha sorpresa il Napoli? “In niente. Conosco bene ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 settembre 2022) L’allenatore del Milan, Stefano, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta a Sanil. “Abbiamo concesso 4 tiri in porta al, che sta facendo benissimo. Sono tanti i rimpianti per le occasioni che abbiamo avuto, potevamo vincerla. Sicuramente sul gol di Simeone abbiamo delle colpe. Dest? No, non è quella la chiave della partita: dopo il rigore abbiamo ripreso la partita segnando ed avendo chance di andare in vantaggio. Un peccato, abbiamo fatto tutto per vincerla e per non perderla. Ma non ci siamo riusciti. Abbiamo giocato, ma quando giochiamonon dobbiamo perdere. Dobbiamo fare di più. Se vogliamo vincere bisogna fare di più”. In cosa l’ha sorpresa il? “In niente. Conosco...

napolista : Pioli: «A San Siro col Napoli non ci dice bene, ma oggi è stata la migliore prestazione contro di loro» In confere… - sportli26181512 : #Milan, #Pioli: 'Non possiamo perdere giocando così bene': Il tecnico dei rossoneri ha commentato la sconfitta a Sa… - Grande__Jack80 : Pioli bis: 'È stata la migliore prestazione col Napoli a San Siro di questi ultimi anni'. Ma come al solito hai preso il babbà. #MilanNapoli - valeriaizzo : Pioli:'Con il Napoli a San Siro non gira bene' #SerieATim #MilanNapoli - MilanPress_it : #Pioli: “Napoli? Ha un centrocampo molto forte, esterni veloci. Tutte cose che conoscevamo. Sono forti, ma abbiamo… -