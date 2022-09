Monza-Juventus 1-0, Landucci: “Normale che ci sia una contestazione dei tifosi” (Di domenica 18 settembre 2022) “Bisogna fare meglio e dare un segnale forte. L’espulsione ha condizionato la partita, Di Maria è stato tartassato, conosciamo Izzo, è un giocatore che usa queste tattiche. Lui ha reagito, non l’ho rivista e mi dicono sia stata giusta. Nel secondo tempo abbiamo avuto qualche palla per fare gol. E’ un momento in cui bisogna chiacchierare poco, parlare non serve, dobbiamo far meglio. Abbiamo accusato il colpo col Benfica, ma sono scuse e non serve. Stare zitti e pedalare”. Lo ha detto il vice allenatore della Juventus, Marco Landucci, dopo la clamorosa sconfitta contro il Monza: “Non è contento nessuno, è Normale. E’ un momento difficile giustamente i tifosi non sono contenti ma non siamo contenti nemmeno loro. Solo col lavoro possiamo venire fuori da questa situazione, dobbiamo far meglio tutti quanti, ... Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) “Bisogna fare meglio e dare un segnale forte. L’espulsione ha condizionato la partita, Di Maria è stato tartassato, conosciamo Izzo, è un giocatore che usa queste tattiche. Lui ha reagito, non l’ho rivista e mi dicono sia stata giusta. Nel secondo tempo abbiamo avuto qualche palla per fare gol. E’ un momento in cui bisogna chiacchierare poco, parlare non serve, dobbiamo far meglio. Abbiamo accusato il colpo col Benfica, ma sono scuse e non serve. Stare zitti e pedalare”. Lo ha detto il vice allenatore della, Marco, dopo la clamorosa sconfitta contro il: “Non è contento nessuno, è. E’ un momento difficile giustamente inon sono contenti ma non siamo contenti nemmeno loro. Solo col lavoro possiamo venire fuori da questa situazione, dobbiamo far meglio tutti quanti, ...

