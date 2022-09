Monza-Juventus 1-0 | bianconeri affondano

(Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – Ilbatte laper 1-0 nel match valido per la settima giornata della Serie A 2022-2023. I padroni di casa si impongono grazie al gol di Gytkjaer, a segno al 74?, e centrano la prima vittoria nel torneo e nella massima categoria. La Juve, in 10 dalla fine del primo tempo per l’espulsione di Di Maria, incassa la prima sconfitta. La formazione di Allegri, oggi in tribuna per squalifica, rimane a 10 punti sempre più lontana dal vertice. Ilsale a 4 punti. Funweek.

tuttosport : #Allegri, basta alibi: anche il #Monza è senza #Pogba e #Chiesa... ?? - Gazzetta_it : Juve, patto con Di Maria: titolare a Monza e poi va con l'Argentina - capuanogio : Minuto 80: possesso palla #Monza 62%, tiri in porta #Juventus 1 (4 Monza) #MonzaJuventus - LadySbatSnow : La verità è che siamo generosi: volevamo che anche il Monza ne vincesse almeno una ?? #Juventus #Ridiamopernonpiangere - memethegoat : RT @_ElPrincipe22: La prossima Monza Juventus -

Nel terzetto difensivo salgono le quotazioni di Gleison Bremer andato in gol domenica scorsa (c'è), poi Chris Smalling che qualche rete la mette a segno " anche se in Roma Atalanta non ......45 Torino - Sassuolo (Dazn e Sky) Domenica 18 settembre 12:30 Udinese - Inter (Dazn e Sky) 15:00 Cremonese - Lazio (Dazn) 15:00 Fiorentina - Verona (Dazn) 15:00(Dazn) 18:00 Roma - ...La Juventus di Allegri sprofonda nel baratro e - dopo il ko in Champions League contro il Benfica - perde anche in campionato. Il Monza di Palladino ottiene meritatamente la sua prima storica vittoria ...All'U-Power Stadium il Monza batte la Juventus 1-0. Ennesima prestazione sottotono dei bianconeri, che restano in dieci sul finale del primo tempo per una gomita di Di Maria a Izzo. Nella ripresa il ...