Monza-Juve 1-0 | Allegri in bilico? Il sondaggio

(Adnkronos) – La Juve perde a Monza 1-0 e sprofonda. La panchina di Massimiliano Allegri sempre più in discussione. La società, attraverso le parole dell'ad Maurizio Arrivabene, prima del match odierno blinda il tecnico, che ha un ricchissimo contratto valido fino al 2025. I tifosi, sui social, hanno idee diverse: il sondaggio.

