Meloni a Mezz’ora in più: sull’aborto dette un sacco di fesserie. Scintille con la Annunziata su Orban: basta ironie (Di domenica 18 settembre 2022) Giorgia Meloni alla trasmissione di Lucia Annunziata Mezz’ora in più, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti, ha toccato in particolare tre temi: aborto, pensioni e rapporti con l’Europa. Scintille con la Annunziata su Orban: “Io non faccio quello che dice Orban – ha risposto seccamente Meloni a una battuta della conduttrice – non faccio quello che dice nessuno, sia chiaro. C’è ironia e ironia. Sono giorni che sono costretta a parlare dell’Ungheria mentre non mi candido in Ungheria. Io faccio le mie scelte guardando all’interesse nazionale e non a Orban”. Meloni sull’aborto: non voglio modificare la legge 194, voglio applicarla sull’aborto Meloni ha ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 18 settembre 2022) Giorgiaalla trasmissione di Luciain più, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti, ha toccato in particolare tre temi: aborto, pensioni e rapporti con l’Europa.con lasu: “Io non faccio quello che dice– ha risposto seccamentea una battuta della conduttrice – non faccio quello che dice nessuno, sia chiaro. C’è ironia e ironia. Sono giorni che sono costretta a parlare dell’Ungheria mentre non mi candido in Ungheria. Io faccio le mie scelte guardando all’interesse nazionale e non a”.: non voglio modificare la legge 194, voglio applicarlaha ...

