Maigret torna in sala | le tappe più importanti della sua carriera cinematografica

Maigret è protagonista del nuovo film di Patrice Leconte interpretato da Gérard Depardieu. Ripercorriamo i volti più magnetici e i film più riusciti di questa serie. Il 15 settembre è arrivato nelle sale italiane, distribuito da Adler Entertainment, l'ultimo film diretto da Patrice Leconte: Maigret. Si tratta ovviamente di una pellicola con protagonista il celebre commissario nato dalla penna di George Simenon che qui è interpretato dal divo francese Gérard Depardieu. Il film è tratto da un romanzo del 1954, Maigret e la giovane morta, in cui il detective si ritrova a indagare sulla morte di una giovane ragazza. Non c'è niente che la identifichi, nessuno sembra conoscerla o ricordarla, ma durante le indagini, il nostro protagonista incontrerà una delinquente che somiglia stranamente alla vittima, e …

