Juventus | Arrivabene | cambiare Allegri sarebbe follia

"cambiare guida tecnica sarebbe assolutamente una follia. Oggi come oggi i problemi vanno visti a 360 gradi". Così l'ad della Juventus, Maurizio Arrivabene, prima della sfida tra i bianconeri e il ...

