Il caro bollette mette a rischio la vita delle parrocchie (Di domenica 18 settembre 2022) Nessuno è esente dal caro bollette, neanche la Chiesa. La vita delle parrocchie è a rischio. All'orizzonte un possibile taglio delle celebrazioni per risparmiare luce e riscaldamento. Per evitare questo c'è chi lancia un 'sos' sul web pubblicando le bollette. È il caso del parroco di San Vincenzo ad Atessa (Chieti). A San Vero Milis (Oristano) sarà spento il campanile di Santa Sofia, mentre a Claut (Pordenone) un parroco richiama la comunità a dare una mano citando l'art. 315 del codice civile ("diritti e doveri del figlio"). Intanto dopodomani, martedì 20 settembre, il Consiglio della Cei si riunisce. Anche se non è all'ordine del giorno, il tema potrebbe vedere un primo confronto tra i vescovi. "La Chiesa è casa tua ed è bello aver ...

