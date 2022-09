Hit Parade | Lazza segna il record nella classifica Fimi | Rkomi resiste

(Di domenica 18 settembre 2022) Si è conclusa un’altra settimana ricca di fermento per il panorama musicale italiano e internazionale, che ha visto tantissime nuove uscite, che però non hanno stravolto ladegli album più venduti secondo/Gfk. Si alza il sipario anche per i nuovi tour invernali, previsti per i prossimi mesi. Per un’altra settimana consecutiva, è semprein cima alladegli album più venduti secondo/Gfk. Sirio è l’album dei, che continua a contare numerosi riconoscimenti a quasi sei mesi dalla sua uscita. Il disco ricco di featuring ha conquistato il pubblico, che premia anche questa settimana il duro lavoro fatto danel suo ultimo progetto discografico. Photo Credits: AnsaAl secondo posto, dopo il ‘re’ delle classifiche, si piazza ...

Lazza non conosce rivali e domina le classifiche, polverizzando un record imbattuto da oltre un decennio con "Sirio", confermandosi al comando della classifica Fimi/Gfk degli album piu' venduti in ...Perché come il primo volume, anche il secondo cd della serie D:Side Dreamè perfetto per ... Jaywork Music vanta all'attivo la produzione di numerosetra le quali il progetto "2Black" con la ... Hit Parade, Lazza polverizza record ROMA, 16 SET - Lazza non conosce rivali e domina le classifiche, polverizzando un record imbattuto da oltre un decennio con "Sirio", confermandosi al comando della classifica Fimi/Gfk degli album piu' ...