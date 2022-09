Gigi D’Alessio al concerto con il figlio più piccolo: è la prima volta (Di domenica 18 settembre 2022) E’ Denise Esposito, la compagna di Gigi D’Alessio, a condividere sui social il gesto del cantane. Gigi D’Alessio ha presentato suo figlio Francesco al suo pubblico, l’ha presentato ad un suo concerto, sul palco, alzandolo con le braccia verso l’alto. Un gesto dolcissimo che dimostra ancora una volta quanto il cantautore napoletano sia innamorato dei suoi figli e ovviamente della sua giovane compagna. Denise si innamora sempre di più, l’ha ripetuto più volte, tra loro ci sono continue dichiarazioni d’amore. Per la prima volta sul palco con il figlio più piccolo ed è dolce il modo con cui Gigi D’Alessio lo presenta a tutti. Gigi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 18 settembre 2022) E’ Denise Esposito, la compagna di, a condividere sui social il gesto del cantane.ha presentato suoFrancesco al suo pubblico, l’ha presentato ad un suo, sul palco, alzandolo con le braccia verso l’alto. Un gesto dolcissimo che dimostra ancora unaquanto il cantautore napoletano sia innamorato dei suoi figli e ovviamente della sua giovane compagna. Denise si innamora sempre di più, l’ha ripetuto più volte, tra loro ci sono continue dichiarazioni d’amore. Per lasul palco con ilpiùed è dolce il modo con cuilo presenta a tutti....

martinscarafa : Si è appena formata la nuova classe di amici dicono che ci sia un certo Luigi strangis ELLEDIA che ha dichiarato di… - AttilioScalesse : @__francamente Ci è andato il figlio di Gigi D’Alessio, non vedo perché non dovrebbero anche altri. - blackjjeans : Pieraccioni grande amore di mia mamma insieme a Gigi D’Alessio - mipiacisi : perché non ce h7? perché non ce Gigi D’Alessio 2.0? #amici22 - fuegosole : Dolcissime Anime belle è Ribelli è Twitterini ??con questa bellissima sinfonia d'amore?? vi auguro buona Domenica ??… -