Franco e Ciccio: il duo della comicità popolare (Di domenica 18 settembre 2022) Andrea Camilleri li definisce il simbolo della comicità popolare per antonomasia, e l’anello di congiunzione tra l’intrattenimento e il tradizionale teatro dei pupi siciliani. Un duo che ha fatto la storia dell’umorismo popolare nell’Italia del secondo Novecento: stiamo parlando di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Prima con il teatro e al cinema, poi con il varietà del piccolo schermo, Franchi e Ingrassia segnano, con la cifra distintiva dell’ironia del surreale, un filone artistico che lascia un segno indelebile nel significato tutto italiano di risata. Franco e Ciccio, Palermo e il teatro di strada Il duo in una scena di “Pinocchio” di Luigi Comencini in cui interpretano il Gatto e la VolpeUna storia che parte dalla Palermo povera del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 settembre 2022) Andrea Camilleri li definisce il simboloper antonomasia, e l’anello di congiunzione tra l’intrattenimento e il tradizionale teatro dei pupi siciliani. Un duo che ha fatto la storia dell’umorismonell’Italia del secondo Novecento: stiamo parlando diFranchi eIngrassia. Prima con il teatro e al cinema, poi con il varietà del piccolo schermo, Franchi e Ingrassia segnano, con la cifra distintiva dell’ironia del surreale, un filone artistico che lascia un segno indelebile nel significato tutto italiano di risata., Palermo e il teatro di strada Il duo in una scena di “Pinocchio” di Luigi Comencini in cui interpretano il Gatto e la VolpeUna storia che parte dalla Palermo povera del ...

