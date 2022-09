"Di chi parla? Mi vien da ridere": Meloni, sistema Draghi e la sinistra (Di domenica 18 settembre 2022) No, la frase sui "pupazzetti" nel centrodestra e non solo non è piaciuta a nessuno. Si parla di quanto detto da Mario Draghi in conferenza stampa, un riferimento a presunti e mai dimostrati intrecci tra politica italiana e la Russia di Vladimir Putin. Nessun nome, ma molti sospetti sui riferimenti del premier che irrompe così in campagna elettorale. Anche perché le parole di Draghi arrivano subito dopo la pelosa polemica contro Lega e FdI su Viktor Orban e l'Ungheria. Così, al contrattacco, ci passano tutti. In primis Matteo Salvini: "Non ho sentito la sua conferenza stampa, non lo impone un articolo della Costituzione". Quindi il leader M5s, Giuseppe Conte: "Al posto del bilancio sul flop europeo per il gas ha preferito togliersi dei sassolini dalla scarpa", ha ribattuto al presidente del Consiglio. Ma anche Giorgia ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) No, la frase sui "pupazzetti" nel centrodestra e non solo non è piaciuta a nessuno. Sidi quanto detto da Marioin conferenza stampa, un riferimento a presunti e mai dimostrati intrecci tra politica italiana e la Russia di Vladimir Putin. Nessun nome, ma molti sospetti sui riferimenti del premier che irrompe così in campagna elettorale. Anche perché le parole diarrivano subito dopo la pelosa polemica contro Lega e FdI su Viktor Orban e l'Ungheria. Così, al contrattacco, ci passano tutti. In primis Matteo Salvini: "Non ho sentito la sua conferenza stampa, non lo impone un articolo della Costituzione". Quindi il leader M5s, Giuseppe Conte: "Al posto del bilancio sul flop europeo per il gas ha preferito togliersi dei sassolini dalla scarpa", ha ribattuto al presidente del Consiglio. Ma anche Giorgia ...

